6 kayıptan hala haber yok

2019 yılının Şubat ayında kaçırılan Mustafa Yılmaz, Özgür Kaya, Yasin Ugan, Salim Zeybek, Erkan Irmak ve Gökhan Türkmen’den hâlâ haber yok.

6 kişinin de benzer yöntemlerle kaçırılması dikkat çekiyor. Aileleri, eşlerinin, daha önce haftalarca kayıp olan ve gizli gözaltı merkezlerinde işkence gördükleri ortaya çıkan kişilerin yaşadıklarını yaşamasından endişe ediyor. Kaçırma öykülerindeki tek benzerlik yöntem değil. Soruşturma aşaması da aynı şekilde ilerliyor. Artı Gerçek’te ye alan habere göre ailelerin yaptıkları suç duyuruları önce takipsizlikle sonuçlandırıldı, ardından Mustafa Yılmaz dışındaki 5 kişi hakkında 2,5 yıl önce örgüt üyeliği iddiasıyla başlatılan soruşturma dosyasıyla birleştirildi. Soruşturmada gizlilik kararı olduğu için aileler bilgi alamıyor. Başvuru yapılan diğer resmî kurumlardan da cevap alınamıyor.

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