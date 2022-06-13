6’lı masadan yeni rapor

Altılı masada oluşturulan Kurumsal Reformlar Komisyonu ekonomi alanındaki kurumların yapısında değişiklikleri öngören raporu açıkladı.

gazeteduvar’ın haberine göre, altı muhalefet partisinin, ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ çerçevesinde ekonomi alanındaki stratejilerin belirlenmesi amacıyla oluşturduğu ‘Kurumsal Reformlar Komisyonu’ ortak açıklama yaptı.

Altılı masanın hazırladığı rapora göre “iktidara gelindiğinde” atılacak ilk adım, Türkiye’de açığa çıkan ekonomik tabloyu belirlemesi amacıyla, “Durum ve Hasar Tespit Komitesi” oluşturmak olacak. Merkez Bankası’nın yapısının güçlendirilmesi ve uygulamalarında değişiklikler, Ekonomik ve Sosyal Konsey’e işlevsellik kazandırılması gibi adımları açıklayan altılı masa, ‘Strateji ve Planlama Teşkilatı’nın oluşturulacağını da vurguladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN YANLIŞLIĞI

Saadet Partisi Ekonomik İşler Başkanı Sabri Tekir raporun kısa özetini açıkladı. “Dört yıldır tecrübe etiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin modelinin yanlışlığını, eksikliğini tüm çıplaklığıyla raporumuz ortaya koymuştur” diyen Tekir, raporun toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde hazırlandığını, kurumların bağımsızca faaliyetlerini yürütebilmesi için yapılanmalarının ele alındığını söyledi. Tekir, “Usulsüz ve keyfi uygulamalar nedeniyle” meydana gelen kamusal zarar ve risklerin, sağlıklı verilerin hızla tespit ederek raporlanacağını da ifade etti.