6 partinin işbirliği dış basında

New York Times, Türkiye’deki siyasî atmosfer ile ilgili kapsamlı bir haber yayınladı.

New York Times’ın Türkiye muhabiri Carlotta Gall imzalı haberde Türkiye’de son dönemde yaşananlar ve erken seçim iddiaları yer aldı. Makalede, “Seçimlere gözünü diken muhalefetin altı partisi, güçlü başkanlık sistemini bitirme ve parlamenter sisteme dönme planları üzerinde çalışıyor. Türkiye’deki muhalefet partileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı değiştirme ve hatta erken seçime zorlayarak 19 yıllık yönetimini bitirmek için daha birlik içinde ve daha organize hareket etmeye başlıyor. Daha geniş ölçekte ittifak için birbirleriyle görüşen altı muhalefet partisinin lideri gelecek seçimleri başkanlık sistemine karşı bir referanduma çevirmeye çalışıyor” denildi. Muhalefetin, otoriter tandanslı liderlere karşı birleşmesinin birçok ülkede denendiğini aktaran New York Times, “En yakın zamanda Çekya’daki seçimlerde geniş katılımlı bir merkez sağ ittifakı Başbakan Andrej Babis’i mağlup etti. Belki de sıra Türkiye’dedir” yorumunu yaptı. Haber Merkezi

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