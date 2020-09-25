6 yıl sonra Kobani operasyonları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014’te düzenlenen “Kobani” eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi için gözaltı kararı verdi.

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu’nun da tutuklu bulunduğu 2014’teki Kobani eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Nazmi Gür, Ayla Akat, Emine Ayna, Beyza Üstün, Alp Altınörs, Altan Tan ve Gülfer Akkaya, HDP’li Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyesi (RTÜK) Ali Ürküt gibi isimler gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Meclis’e verdiği önergesi reddedilen HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, HDP’ye dönük operasyonu ARTI TV’ye değerlendirdi. Saruhan Oluç’un değerlendirmeleri şu şekilde oldu: “HDP’yi çöktürme planının yeni aşaması olarak yıpratmaya çalışacaklar(…) bir kara propaganda kampanyası yapılacak. Beklediğimiz budur. Biz de buna karşı sözümüzü söyleyeceğiz. O dönemde hayatını kaybetmiş yurttaşlarımızın otopsi raporları ortaya çıkarsa hangi silahlarla vuruldukları anlaşılır. Ve meselenin rengi net bir şekilde ortaya çıkar diye düşünüyoruz.”

Suçlularsa 6 yıl önce neredeydiniz?

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani eylemleri gözaltı kararlarını değerlendirerek, “İnatla ‘adalete olan güven’ sarsılmaya devam ediliyor. 6 yıl sonra ne değişti de, yargılanıp serbest kaldıkları dosyadan dolayı insanları sabahın erken saatlerinde evlerinden gözaltına alıyorsunuz? İktidar, muhalefeti kendi iç meselelerine meze yapmaktan artık vazgeçmelidir!” dedi. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Aydın, “Bu insanlar suçluysa; bu memleketin hakim-savcıları 6 yıl önce neredeydi? Yok değillerse; bugün bu gözaltı kararlarının sebeb-i hikmeti nedir? Adalet mekanizmasını, gündem değiştirmek ve kamuoyunu meşgul etmek için kullanmanın hiç kimseye faydası yoktur!” görüşüne yer verdi. Bir ülkede adalete olan güven ortadan kalktığı takdirde; o ülkede hiçbir işin yolunda gitmeyeceğini söyleyen SP’li Aydın, “Bir kez daha uyarıyoruz; bu ülkenin böylesine keyfî ve hoyrat tavırlara değil, adalete olan güveni yeniden tesis edecek adımlara ihtiyacı var. İnsanımıza ve ülkemize yazık oluyor!” dedi.

AB: Endişeler devam ediyor

Avrupa Komisyonu Türkiye’de 2014 ‘Kobani eylemleri’ soruşturması kapsamında 7 ilde gerçekleşen onlarca gözaltı operasyonuna ilişkin olarak açıklamada bulundu. Euronews Türkçe’ye konuşan AB Komisyonu Sözcüsü Ana Pisonero, Türkiye’de bu türden gelişmelerle ilk kez karşılaşmadıklarını belirterek, “Avrupa Birliği hali hazırda Türkiye’deki anti-terör yasaları ve uygulamalarına ilişkin kaygılarını birçok kez dile getirdi. Benzer endişeler devam ediyor. Son gelişmelere ilişkin olarak da daha resmî ve üst düzey bir tepki konusunda şimdilik biz de beklemedeyiz” dedi.

Yeni bulgular varsa paylaşın

HDP’ye yönelik operasyona bir tepki de Gelecek Partisi’nden geldi. Parti Sözcüsü Selim Temurci, göz altılara ilişkin yeni bulgular varsa bir an önce paylaşılması gerektiği, aksi taktirde operasyonun şaibeli olacağını söyledi. Temurci, “Malûm ziyaret sonrası gerçekleştirilen bu gözaltılar üzerindeki şaibe ortadan kaldırılmalıdır. Aksi halde bu gözaltıların anlamı, Türkiye’de gündemi değiştirmek ve siyasette kutuplaşmayı zirveye taşımak olacaktır. Siyasi rakiplerine hain ve çete diyerek, beka siyaseti üzerinden kendi koltuklarını korumaya çalışanların devri bu ülkede artık son bulmalıdır. Millet olarak büyük bir imtihandan geçiyoruz. Oyunu görüp, oyunu birlikte bozmalıyız. Siyasî görüşümüz ne olursa olsun, haksızlıklar ve zulüm karşısında dimdik durarak bu imtihanı vermeliyiz” dedi.

‘Hukukî olduğunu düşünmek abesle iştigal’

HDP’ye yönelik operasyona DEVA Partisi’nden ilk tepki İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’ndan geldi. Partinin Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı olan Yeneroğlu, HDP’yi yönelik operasyonun hukuki gerekçelerle yapılmadığını dile getirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yeneroğlu şöyle dedi: “Olaydan 6 yıl sonra Ayhan Bilgen, Altan Tan, Süreyya Önder ve diğerlerinin sırf hukuki gerekçelerle gözaltına alınmış olduğunu düşünmek abesle iştigal olur. Yargıyı araçsallaştıran siyaset anlayışı adalet duygusunu ezdikçe terör örgütlerini sevindirir. Devlet adaletle yönetilir.” DEVA Partisi Diyarbakır İl Başkanı Cihan Ülsen de, HDP’ye yönelik operasyona tepki gösterdi. Ülsen, “Siyaset yapmanın önü, keyfi gözaltı ve tutuklamalar nedeniyle tıkanmamalıdır” dedi.