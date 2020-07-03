"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 TEMMUZ 2020 CUMA - YIL: 51

"60 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor"

03 Temmuz 2020, Cuma 20:29
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'daki patlama hakkında, "Şu anda söndürme çalışması tamamen sona erdi" ifadelerini kullandı. Bakanı Soylu ayırca, "7 kişilik bir kaybımız var, 4'ü vefat. 3'ünü de arama tarama çalışmalarına devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Sakarya'daki patlamayla ilgili son durum?

Soylu şunları söyledi:

"Mart ayında burayla ilgili bir denetim gerçekleştirildi, patlayıcı bir madde içerdiği sebebiyle. Özellikle patlayıcı, yanıcı maddelerin üretimini yapan yerlerle alakalı bu denetimlerimiz sıklıkla devam etmektedir. Kendi adına bir prosedürü vardır. Bu prosedür aksamaksızın devam eder."

"60 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, hastaneye kaldırılan 108 kişiden 48'inin taburcu edildiğini, 60 yaralının tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile patlamanın meydana geldiği havai fişek fabrikasındaki incelemenin ardından yaptığı açıklamada, 84 ambulans, 2 helikopter ambulans, 16 UMKE timi, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerinin sağlık hizmetini erken dönemde hızla vermeye başladığını söyledi.

Yaralıların tedavisine ilişkin bilgi veren Koca, "Şu ana kadar hastanelerimize 108 kişiyi ulaştırdık, 48 kişiyi taburcu ettik. 60 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor. 4 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti, 3 vatandaşımızla ilgili durum tespiti, tarama çalışmaları devam ediyor. 3 kişiyle ilgili kurtarma çalışmaları önümüzdeki saatlerde genel durum netleşmiş olur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim böyle acı felaketler milletimize tekrar yaşatmasın.'' diye konuştu.

"Senelik rutin denetimlerimiz var"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da patlama haberini alır almaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye intikal ettiklerini aktardı.

"Bizdeki SGK kayıtlarına göre 186 çalışanımız bulunuyor." diyen Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Biz de 186 çalışanımızın ailelerine teker teker ulaşmaya başladık. Onun dışında denildiği gibi ziyaretçiler olabilir. Dolayısıyla rakamlar değişebilir. Bakanlarımızla beraber o ziyaretçilerin tespitlerini yapmaya çalışıyoruz. Vefat eden kardeşlerimize rahmet diliyorum. Geride kalan tüm yaralılarımıza şifa diliyorum. İnşallah arama yapılan kardeşlerimize de yakın zamanda ulaşacağımıza inanıyorum.''

Bakan Selçuk, bir basın gazetecinin "Patlamanın meydana geldiği fabrikada en son denetim ne zaman yapıldı?" sorusuna da "Senelik rutin denetimlerimiz var." cevabını verdi.

AA

Okunma Sayısı: 323
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "60 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor"

    3 Temmuz verilerini paylaşan Koca: Vakaların azalması zaman alıyor

    Bakan Selçuk'tan '31 Ağustos' açıklaması

    Okullar 31 Ağustos'ta açılabilir

    Sakarya'daki patlamayla ilgili son durum?

    Sakarya'daki patlamaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

    Kovid-19 tedavisinde AB'den onay alan ilk ilaç oldu

    Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 11 milyonu geçti

    Fransa Başbakanı istifa etti

    Cemal Kaşıkçı davası başladı

    Enflasyon rakamları açıklandı

    Fransa'dan 'Ayasofya' açıklaması

    Demokrat bir nesil geliyor

    Gençler: “Bir numaralı problem adaletsizlik”

    Üç-beş edepsizin suçu millete yüklenemez

    Rusya'nın Kovid-19 kaybı 1 trilyon rubleyi aştı

    İsveç: İsrail'e baskı sürdürülmeli

    44 Dini Kurul: Filistin topraklarında devam eden Siyonist zulmü kınıyoruz

    Kovid-19 Türkiye Durum Raporu paylaşıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Halûk Savaş
    Mustafa ÖZBEK

    AYM’nin Bylock tesbitleri ve çelişkileri
    Cevher İLHAN

    Türkiye karartılıyor…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Gelen neslin kapısında durmayınız
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan hayatının dokuz gâyesi
    Genel

    Demokrat bir nesil geliyor
    Ahmet BATTAL

    Hükümet üniversite kurdu - 2
    Faruk ÇAKIR

    Çare vardır
    Şemseddin ÇAKIR

    Ümitvar olmak - 2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.