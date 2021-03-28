69 makam aracına ayda 1 milyon

Türkiye Büyük Millet Meclisi makam hizmetlerinde kullanılmak üzere 69 araç kiraladı.

Meclis Başkanlığı, araçlara 32 ay boyunca aylık 1,1 milyon TL ödeme yapacak. BirGün’de yer alan habere göre, TBMM Genel Sekreterliği, 1 Mayıs 2021 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında makam hizmetlerinde kullanılacak 69 aracın sözleşmelerini imzaladı. Yüklenici firma ile yapılan anlaşma sonucunda, 69 araç için toplam 35 milyon 507 bin TL ödenecek. İhaleyi kazanan firmanın ismi açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kamuda taşıt alımına sınırlama getiriyoruz” demişti

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