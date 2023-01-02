7. Yargı Paketi’nin detayları belli oldu

Adalet Bakanlığı 7. Yargı Paketi üzerindeki çalışmalarını tamamladı.

Pakette çat-kapı haciz uygulamasının kaldırılması, uyuşturucu bağımlıları için cezaevi, arabuluculuk sistemi düzenlemeleri ile göçmen kaçakçılığında cezaların artırılması da yer aldı. Diğer yandan savunma sanayi şirketlerinde çalışanların başka kurum ve kuruluşlarda çalışmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. DHA’nın aktardığına göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ilk kabine toplantısında sunum yapmasının ardından paketin TBMM’ye gönderilmesi bekleniyor. Haber Merkezi

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