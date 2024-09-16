729 şehit yakını kamuya atanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 18 Eylül’de 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya atanacağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki gazileri ziyaret etti. Hastaneye gelişinde gaziler tarafından karşılanan Göktaş’a çiçek takdim edildi. Göktaş, şöyle konuştu: “Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza sunduğumuz bir hak da kamuda atama. Bugüne kadar 50 bine yakın şehit yakını, gazi ve gazi yakınını kamuda atadık. 19 Eylül Gaziler Günü. Biz de inşallah 18 Eylül’de 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı kamuya atayacağımızı duyurmak istiyoruz.” AA

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