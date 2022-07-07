8 askeri öğrenciye daha tahliye

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki (FSM) olaylarla ilgili davada müebbet hapis cezası alan askeri öğrenciler hakkında Yargıtay’ın verdiği bozma kararı sonrası yapılan yeniden yargılamada sekiz öğrenci hakkında tahliye kararı verildi.

Bu kararla birlikte FSM’deki olaylarla ilişkin davada tutuklu askeri öğrenci kalmadı. Davadaki avukatlardan Ayça Çiçek kararı, sosyal medya hesabından “Bugün düzenlenen Tensip Zaptı ile FSM dosyasında tutuklu kalan 8 öğrenciyi de yerel Mahkeme serbest bıraktı” mesajıyla duyurdu. Yargıtay’ın bozma kararı sonrası 27 Mayıs’ta yedi askeri öğrenci tahliye edilmişti. Dosyada sekiz tutuklu askeri öğrenci kalmıştı. Haber Merkezi

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