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12 EKİM 2021 SALI - YIL: 52

8 sınavı kazandı, mülâkatta elendi

11 Ekim 2021, Pazartesi 23:01
ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI SINAVI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞI SINAVINI TOPLAMDA 8 KEZ KAZANAN AV. HÜSEYİN ERDOĞAN, 8. KEZ MÜLÂKATLARDA ELENDİ.

Adalet Bakanlığı’nca son 10 yıldır yapılan Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Sınavı ile İdarî Yargı Hâkim Adaylığı sınavını toplamda 8 kez kazanan Av. Hüseyin Erdoğan, mülâkatlarda 8. kez başarısız bulundu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Ben yazılı sınavların çoğunda derece yaparak, istikrarlı bir şekilde sınavları kazanmaktan bıkmadım, Sayın Adalet Bakanlığı da mülâkatlarda istikrarlı olarak beni başarısız bulmaktan. Emeği geçenlere harcadıkları mesaiden dolayı teşekkür ederim. Sınavlarda 45 yaş şartının olması ve yaşımın da 46’yı bulması sebebiyle, bundan sonraki sınavlara bir daha giremeyeceğim. Ancak belirtmek isterim ki; hukuken hakkım bugün de yarın da bakidir! Bu kadarı da olsun değil mi?” dedi.

Başarı sıralamaları listesi açıklanmadı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2001 yılı mezunu olduğunu belirten Erdoğan, “2011 yılından bu yana yapılan Avukatlar İçin Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı ile İdarî Yargı Hâkim Adaylığı Sınavlarını evet, toplamda 8 kez kazandım. Daha önce sınavlarda 5., 41., 69., 96. oldum. Ancak ne hikmetse mülâkatları bir türlü geçemedim. Bu sebeple naçizane bazı sorularım olacak. ÖSYM tarafından yazılı sınavlarda kamera kaydı olmasına rağmen mülâkatlarda ise kamera yoktu. Neden? Yazılı sınavı kazanan tüm adayların aldığı puanlarla, başarı sıralamaları liste halinde açıklanmadı. Neden? Yine mülakatlara katılan adayların aldığı puanlar ve sıralamaları liste halinde açıklanmadı. Neden? Mülâkat sınavlarında adaylara sorulan sorularla adayların verdiği cevapları, hukuken denetime açık bir şekilde gösterecek bir mekanizma da yoktu. Neden?” diye sordu. 

Adayın liyakati nasıl ölçüldü?

“2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu madde 9/A’da yer alan; başta adayın liyakati olmak üzere, Yasada aranan diğer kriterler en fazla 3 dakika süren mülâkatlarla ölçülmeye çalışıldı. Nasıl?” diye devam eden Erdoğan, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Uzunca bir zamandır hâkimlik savcılık sınavı mülakatlarına yönelik kamuoyuna yansıyan bazı iddialar da var. Örneğin, mülakata giren adayların; siyasal parti, cemaat/tarikat, vakıf/dernek vb. oluşumlardan referans getirdikleri ve mülâkatların referansla aşılabildiği iddiaları... Bu iddialar doğru mu? Yoksa sadece soyut bir iddiadan mı ibaret? Bağımsız ve tarafsız yargı, yargı reformu paketleri vb. konular tartışılmaya devam ederken ve kuvvetle muhtemel daha uzunca bir zaman tartışılacakken, meslekte 20 yılına yaklaşan bir avukatın,10 yıllık hâkimlik/savcılık mülakat deneyimi üzerine yaptığı bu paylaşım umarım Ülke adına, ülkedeki hukuk ve yargı adına faydalı olur.”

İstanbul – Yeni Asya

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