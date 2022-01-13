8 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis’te

HDP’li 7, Türkiye İşçi Partili (TİP) 1 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 8 fezleke, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Meclis’e gönderilen Cumhurbaşkanı fezlekeleri, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’na havale edildi. Dosyalar arasında, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca’ya ait fezlekeler de bulunuyor.

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