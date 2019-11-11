81 ilde eş zamanlı fidan dikme heyecanı

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı fidan dikme etkinliği düzenleniyor.

“Bugün fidan, yarın nefes”

11 milyon fidan toprakla buluşmaya hazır

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştiraki, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğinin startı, Ankara'dan saat 11.11'de verildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batıkent Çakırlar Mevkisi'nde gerçekleştirilen, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programına iştirak ederek, vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, "Bugün burada sizlerle birlikte paylaştığımız şu güzel manzara ülkemizin 81 vilayetindeki 2 bin 23 ayrı noktada aynı anda yaşanıyor. 11.11.2019 tarihinde, saat 11.11'de, toplam 11 milyon fidan ve ağacı geleceğe nefes olması ümidiyle toprakla buluşturuyoruz. Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmaktır." diye konuştu.

Kayseri

Kocasinan ilçesi Akçatepe mevkisindeki ağaçlandırma bölgesinde düzenlenen törende, 157 farklı noktada 44 bin kişinin katılımıyla 487 bin 500 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye çapında yaklaşık 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi.

Ağaç dikme bilincinin önemine değinen Özhaseki, şunları kaydetti:

"İnşallah ülkemizi yemyeşil yaparız. Bizim kadim medeniyetimize baktığınız zaman ağacın yeri apayrı. Çevre hususunda bizim kadar duyarlı bir toplum yoktur ancak son dönemlerde geçirdiğimiz zaaf nedeniyle bol bol ağaç kesen, biraz da yakan, çevreye dikkat etmeyen bir toplum haline geldik. İnşallah bunlar geride kalır. O kadim medeniyetimizin güzel günlerine yeniden döneriz diye temennide bulunuyorum."

Etkinlikte öğrenciler, sporcular, vatandaşlar binlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Eskişehir

Eskişehir'de, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında 290 bin fidan dikildi.

Eskişehir-Sarıcakaya kara yolundaki programa, Vali Özdemir Çakacak ve AK Parti Eskişehir milletvekilleri Harun Karacan, Nabi Avcı, Emine Nur Günay'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala, kurul üyeleri sanatçı Hülya Koçyiğit, Fecir Alptekin, Havva Hümeyra Şahin, Mehmed Özçay ile Prof. Dr. Ümit Meriç katıldı.

Program kapsamında, kent merkezi ve ilçelerde 160 noktada 3 saat içinde 290 bin fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlikte çamın yanı sıra yapraklı, meyveli ağaç fidanları dikildi.

Sanatçı Hülya Koçyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de çok önemli bir anı yaşadıklarını, ülkede herkesin elindeki fidanı toprakla buluşturduğunu söyledi.