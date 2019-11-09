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9 KASIM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

“Bugün fidan, yarın nefes”

09 Kasım 2019, Cumartesi 00:18
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Kenan Akduman yaptığı basın toplantısında “Bugün Fidan, yarın nefes” başlığı altında yapılacak 11 milyon fidan dikimi hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Bakanlığımızca ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına Katkı sağlamak ve toplumda çevre konusunda farkındalığı arttırmak amacı ile öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine, kısaca 7’den 77’ye toplumun bütün kesimden vatandaşlarımızın katkılarıyla 11 Kasım 2019 günü saat 11.11’de 81 ilimizde aynı anda 11.000.000 adet fidanın toprakla buluşturulması planlanmıştır. Bu faaliyet kapsamında bölge müdürlüğümüze bağlı Orman İşletme Müdürlüğü görev alanında 11 ilçede 48 noktada 22.518 katılımcı ile 11 Kasım Pazartesi günü saat 11.11’de 251.000 adet fidan toprakla buluşmuş olacak.” Ayrıca faaliyete bağış yapmak suretiyle katkıda bulunmak isteyenlerin her fidan karşılığında 10 TL’nin bölge müdürlüğümüze bağışta bulunmaları halinde kendileri adına fidan dikimi gerçekleştirilecek ve bağışçı adına Fidan Dikim Sertifikası düzenleneceğini ifade etti.

Mersin - Yeni Asya 

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