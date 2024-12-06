9 Filistin dostu derhal serbest bırakılsın

Direniş Çadırı Platformu ve Filistin için Bin Genç Platformu üyeleri, Ayasofya Cami önünde toplanarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması sırasında İsrail ile ticareti protesto ettiği gerekçesiyle 9 kişinin tutuklanmasını protesto etti.

Gazze’ye ses olmak suç mu? 9 kişinin serbest bırakılması çağrısında bulunulan açıklamada, “Mücadelemiz Filistin dostları serbest bırakılana, taleplerimiz karşılanana ticaret bitene kadar memleketin dört bir yanında devam edecektir. Bizi yıldırmaya çalışanlar bilsin ki gözaltılar tutuklamalar baskılar bizi yıldıramaz” denildi. İstanbul - Anka

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