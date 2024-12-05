Gazze’ye ses olmak suç mu?

Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı İsrail’le ticaretle ilgili olarak protesto eden ve tutuklanan vatandaşlar ile ilgili Meclis Genel Kurulu’nda konuştu.

Aşıla, “Gazze’ye ses olmak suç oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı İsrail’le ticaretle ilgili olarak protesto eden ve üç gün gözaltında tutulan 7’si kadın, 9 vatandaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu kişiler demokratik bir hak olan protesto haklarını kullandılar, kimseye hakaret etmediler, kimseye şiddet uygulamadılar. Ayrıca bu olayla ilgili olarak ortada olayın video kaydı olduğundan dolayı delillerin karartılma riski bulunmamasına rağmen şahısların hepsi de yerleşik ikametgâh sahibi olduklarından ve sabıka kayıtları bulunmadığından dolayı kaçma şüpheleri de olmamasına rağmen yine de hepsinin tutuklanmalarına karar veriliyor. Bu haksız, hukuksuz karar ile toleranssız ve şefkatsiz yaklaşımın kabul edilemez olduğunun altını kalın çizgilerle çizerek ifade ediyoruz. Gazze için çırpınan gençleri tutuklamayın, aksine onları alınlarından öpün çünkü bir milletin asıl gücü, tankı, topu, tüfeği değil imanlı ve inançlı gençleridir diyor, teşekkür ediyorum” dedi. *** Bunun neresi Cumhurbaşkanına hakaret? Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması sırasında, “Gemiler Gazze’ye bomba taşıyor” diyerek İsrail’le ticareti protesto eden 9 kişinin tutuklanmasına tepki gösterdi. Kaya, “‘Bu zalim İsrail’e petrol göndermeyin’ demenin neresi Cumhurbaşkanına hakaret? Avrupa’da da Netenyahu’ya karşı insanlar yürüyor, protesto ediyor. Dünya’nın hiçbir yerinde Gazze’deki katliama karşı devletlerin daha etkin tedbirler almasını talep eden insanlar cezaevine atılmıyor da Türkiye’de siz hangi hakla dokuz tane gencimizi tutuklayıp cezaevine atıyorsunuz? Hiç mi vicdanlarımız sızlamıyor? Köfteciyi, kahveciyi protesto etmek meşru da petrolcüyü şikayet etmek niçin gayrimeşru olsun? İsrail’e petrol gönderen SOCAR’ın genel müdürüne Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu bir toplantıda konuşamazsın demenin neresi Cumhurbaşkanı’na hakaret?” diye sordu. Mehmet Kara - ANKARA

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