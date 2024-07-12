“9. Yargı Paketi” anayasaya aykırı

Kamuoyunda “9. Yargı Paketi” olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Antalya Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun, 9. Yargı Paketi’nin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek, hukukun temel ilkelerinin ihlal edildiğini savundu. Özbudun, “Türkiye’yi böylesine hukuksuzlaştırmak ve anayasasızlaştırmaktan hiçbirinizin bir menfaati olmayacaktır. Tam aksine, hukuksuzluk ve anayasasızlık toplumun tamamı için çok ciddi bir sorun olacaktır” dedi. DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Adalet Komisyonu’nda 9. Yargı Paketi görüşmelerine başlanması nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, “9.Yargı Paketi dedikleri diğer 8 yargı paketi gibi acil ihtiyacımız olan düzenlemelerin tamamından yoksun. KHK zulmünü görmeyen yargı paketine yargı paketi denmez. Bu kötülüklere dur denmediği sürece hukuk devleti iddiası boş laftır. Benzer şekilde, AİHM kararlarının tamamının gereklerini yerine getirilmesi gerekiyor ama yapmıyorlar” dedi. Mehmet Kara - ANKARA

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