92 bin KHK’lı için karar verildi

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, kanun hükmünde kararname (KHK) ile bugüne kadar meslekten ihraç edilenler, kapatılan bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin yapılan 126 bin 200 başvurudan 92 binini karara bağladı.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’na 126 bin 200 müracaat yapıldı. Başvuruların 83 bin 900’ünü reddeden komisyonda, 34 bin 200 müracaatın incelemesi ise devam ediyor. Komisyonun kabul kararıyla çok sayıda kişi mesleğine döndü. Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları da değerlendiren komisyon, aralarında dernek, vakıf ve televizyon kanalının da bulunduğu 33 kurum ve kuruluşun tekrar açılmasını kararlaştırdı. Başvurucular, ohalkomisyonu.tccb.gov.tr internet adresindeki “OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi” üzerinden müracaatlarının kabul ya da reddedildiğine yönelik bilgilere ulaşabiliyor. AA

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