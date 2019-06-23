AA: 19.30'dan sonra verileri paylaşacağız

Anadolu Ajansı (AA), seçim sonuçlarıyla ilgili veri akışına saat 19.30'da başlayacağını duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen yeniden sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Sandıklar 17.00'de kapandı. YSK, AK Parti'nin İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili itirazını karara bağlamıştı. Kurul, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptaline karar vermişti. Bu durumda, İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta oy kullandı. AA: Verileri 19.30'dan sonra paylaşacağız Oy sayımı sürerken, Anadolu Ajansı (AA), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili veri akışına saat 19.30'da başlayacağını duyurdu.

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