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19 OCAK 2020 PAZAR - YIL: 50

AA çalışanlarının tamamı serbest bırakıldı

19 Ocak 2020, Pazar 16:14
Mısır yönetimi, Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine düzenlenen polis baskını sırasında gözaltına alınan çalışanların tamamını serbest bıraktı.

Hilmi Balcı yaşadığı zor saatleri anlattı

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, "Mısır'da 14 Ocak'ta gözaltına alınan çalışanlarımızın tamamı serbest bırakıldı." dedi.

Perşembe günü serbest kaldıktan sonra Türkiye'ye gelen AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı'nın ardından geriye kalan Mısır vatandaşı 3 çalışanın da bugün 10 bin 500'er cüneyh (yaklaşık 3 bin 500 TL) kefaletle salıverildiğini belirten Kazancı, AA Kahire ofisinin hala polis kontrolünde tutulduğunu ifade etti. 

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Mısır polisi, 14 Ocak salı günü Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına almış ve bilinmeyen bir yere götürmüştü.

Ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatarak internet bağlantısını kesmişti.

15 Ocak sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmalarını engellemişti.

Mısır Ulusal Güvenlik Savcılığı, AA çalışanlarına, "kamu barışı ve düzenini bozacak mahiyette yalan ve uydurma haberler yaymak" gibi suçlamalar yöneltmişti.

Mısır polisinin söz konusu baskını, BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşların yoğun tepkileriyle karşılaşmıştı.

AA

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