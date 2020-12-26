AB’den Demirtaş, Kavala ve Dündar uyarısı

Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye’ye hukukun üstünlüğü uyarısı yaparak AİHM’in aldığı nihaî karar doğrultusunda 4 yıldır cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istedi.

AB Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği’nin yayımladığı ‘Türkiye’de insan hakları ve hukukun üstünlüğü durumu’ başlıklı yazıda, Ankara’ya temel insan hakları ve yargı hususunda belirli tavsiyeler eşliğinde ciddî kaygıların yıllık raporlarda iletildiği hatırlatıldı. Avrupa Birliği Komisyonu Dış Politika Sözcüsü Nabila Massrali, söz konusu yazıda ‘Almanya’da hayatını sürdüren gazeteci Can Dündar’ın temel ifade hürriyetini kullandığı için cezalandırılması ve Osman Kavala’yla ilgili uzayan tutukluluğunun, Türkiye’ye yapılan tavsiyelerin tam da tersi istikamette gelişmeler olduğunu’ dile getirdi.

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