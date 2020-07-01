AB, Hong Kong'da yürürlüğe giren yasaya tepki gösterdi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "AB, Çin'i Hong Kong'un hukuki özerkliğine zarar veren eylemlerden kaçınmaya çağırıyor." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde dün yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Kanunu'na ilişkin açıklamada bulundu. Söz konusu yasanın Hong Kong'da "anlamlı" biçimde istişare edilmediğini belirten Borrell, "AB, kabul edilen bu yasayla ilgili ciddi kaygılarını yineliyor." değerlendirmesinde bulundu. Borrell, AB'nin "Bir ülke, iki sistem" ilkesi çerçevesinde Hong Kong'un özerkliğine, istikrarına ve refahına büyük önem verdiğine işaret etti. Yeni yasanın Hong Kong hukukuna ve Çin'in uluslararası taahhütlerine uygunluğu konusunda endişeleri bulunduğunu vurgulayan Borrell, Çin'in verdiği güvenceler doğrultusunda Hong Kong sakinlerinin mevcut hak ve özgürlüklerinin korunması gerektiğini bildirdi. Borrell, söz konusu yasanın Hong Kong'un özerkliğine, yargının bağımsızlığına ve hukukun üstünlüğüne önemli ölçüde zarar verebileceğine dikkati çekerek, "AB, Çin'i Hong Kong'un hukuki özerkliğine zarar veren eylemlerden kaçınmaya çağırıyor." ifadesini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 156

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.