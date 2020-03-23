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23 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı: Uluslararası işbirliği sağlanmalı

23 Mart 2020, Pazartesi 19:34
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilci ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, koronavirüsün eşi benzeri görülmemiş bir küresel kriz olduğunu, uluslararası iş birliğinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, "Kovid-19, eşi benzeri görülmemiş küresel bir kriz. Uluslararası iş birliği sağlanması şart." dedi.

AB dışişleri bakanlarının video konferans yoluyla düzenlediği gayriresmi toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan Borrell, ana gündem maddelerinin yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele, Türkiye, Suriye ve Libya olduğunu söyledi.

AB dış ilişkiler servisi ile Türkiye Dışişleri Bakanlığını arasında göç krizine ilişkin temasların sürdüğünü aktaran Borrell, bu hafta AB Konseyi'ne bir rapor sunulacağını belirtti.

Borrell, Libya konusunda ilerleme kaydedildiğini ancak üye ülkeler arasında yeni deniz misyonuna ilişkin anlaşma sağlanamadığını ifade etti.

Üye ülkelerin AB'nin Libya'daki deniz misyonuyla ilgili temel sıkıntısının denizde kurtarılan sığınmacıların hangi ülkelere yerleştirileceği yönünde olduğuna işaret eden Borrell, misyonun faaliyete geçmesi için tam mutabakatın henüz sağlanamadığını kaydetti.

Borrell, "Kovid-19, eşi benzeri görülmemiş küresel bir kriz. Uluslararası iş birliği sağlanması şart." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantının Kovid-19 bağlamında başka ülkelerde mahsur kalan AB vatandaşlarının geri getirilmesi, uluslararası dayanışma ve mali yardım gibi konulara odaklanıldığını bildiren Borrell, Kovid-19 ile ilgili yanlış bilgi yayılımının da önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Borrell, "Çin ve Rusya’nın İtalya’ya Kovid-19 krizi dolayısıyla yaptığı tıbbi yardımların AB'nin birliğine zarar verme ihtimaline" ilişkin bir soruya, AB’nin de Çin’e yardımda bulunduğunu, şimdi pandeminin merkezinin Avrupa olduğunu ve her türlü yardımı memnuniyetle karşıladıklarına işaret etti.

Etiketler: AB Komisyonu, uluslararası işbirliği
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