AB Konseyi Başkanı, Putin'le Belarus'u görüştü

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda Belarus'taki durumu görüştü.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Belarus'taki krizi çözmenin tek yolu barışçıl ve kapsayıcı diyalogdan geçiyor." ifadesini kullandı. Putin ile Belarus'taki gelişmeleri görüştüklerini aktaran Michel, mesajında aynı zamanda yarın Belarus'u görüşmek için toplanacak olağanüstü AB Liderler Zirvesi'ne atıfta bulundu. AB yetkilisinden edinilen bilgiye göre, yaklaşık 30 dakika süren telefon görüşmesinde AB'nin Belarus'taki seçimlerdeki usülsüzlüklerden ve şiddetten duyduğu endişeye vurgu yapıldı. Görüşmede Belarus'ta diyaloğun sağlanması için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) yardımlarından faydalanabilineceğine değinilerek, tarafların irtibatta kalacağı teyit edildi. AA

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