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AB: Türkiye’de basın hürriyeti daraldı

15 Şubat 2020, Cumartesi 00:38
AB’nin Ankara Büyükelçisi Christian Berger, “Türkiye’de basın ve medya hürriyetinde bir daralma görüyoruz bu sır değil” dedi.

Avrupa Birliği’nin (AB) Ankara Büyükelçisi Christian Berger, Türkiye’de medya programları için AB tarafından 6 milyon Euro kaynak ayrılmasıyla ilgili, “Medya ve ifade hürriyeti AB’nin antlaşmalarından yer alan temel değerlerden birisidir. Dolayısıyla bizim için son derece önemli bir başlıktır. Burada, Türkiye’de, çok profesyonel bir gazeteciler grubu olduğunu, çalışmak isteyen genç gazeteciler olduğunu, ama aynı zamanda ekonomik güçlükler olduğunu görüyoruz. O sebepten dolayı, bu basın akademilerini ve basın evlerini açtık. Basın evleri yoluyla gazetecilerin mesleki becerilerinin arttırılmasını destekleyeceğiz,   buralar aynı zamanda çalışabilecekleri, eğitim görecekleri ve yeni tecrübeler edinebilecekleri bir yer olacak. Basın evlerinin altında yatan düşünce bu.   Bu arada basın ve medya hürriyetinde de bir daralma görüyoruz, bu konu bir sır değil, zaten Yıllık Raporumuzda da ifade etmiştik” dedi. 

Etkin medya demokrasinin unsurudur

Sputnik’in haberine göre, Berger, etkin medyanın demokrasinin gerekliliği olduğunu belirterek, “OHAL artık kaldırıldığı için, medyanın faaliyet gösterebileceği alanın genişletilebilmesi için hem yetkililerle hem de tüm ilgili taraflarla birlikte çalışıyoruz, çünkü bizim için –Türkiye için de olduğu gibi- etkin ve profesyonel bir şekilde faaliyet gösteren medya canlı bir demokrasinin kilit unsurudur” ifadelerini kullandı.

‘Birbirimize ihtiyacımız var’

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler nispeten karmaşık olduğunu söyleyen Berger, şöyle devam etti: “Her zaman inişler ve çıkışlar oluyor. Ama burada görev yaptığım son üç buçuk senedir en azından şahsen gördüğüm bir şey var ki o da şu: bu, çok dayanıklı bir ilişki. Sadece haritaya baktığımızda bile birbirimize ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Yüksek sayıda genç nüfusuyla Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin güney doğu kanadında ne kadar önemli bir ülke olduğunu görüyoruz. Bu da Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkinin ne kadar önemli olduğunu bizlere açıkça gösteriyor.”

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