ABD: Çin, Uygurlara soykırım yapıyor

ABD yönetiminin 2020 İnsan Hakları Raporu'nu açıklayan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, özellikle Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine dikkati çekti.

Blinken, Çin'in Sincan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini "soykırım" olarak nitelendirdi.

Blinken, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısı ile ülkesinin 2020 İnsan Hakları Raporu'nu kamuoyuna açıkladı.

Blinken, tüm dünyada insan hakları konusundaki gidişatın iyi olmadığını ve yapılması gereken çok şey bulunduğunu vurgulayarak, özellikle Çin'i hedef alarak, "2020'de çok fazla insan acımasız koşullar altında acı çekti. Çin'de hükümet yetkilileri çoğunluğu Müslüman olan Uygurlara karşı soykırım işledi; hapis, işkence ve zorunlu kısırlaştırma gibi insanlığa karşı suçlar işledi." ifadesini kullandı.

Raporun Çin bölümünde, Sincan'daki insan hakları ihlalleri "soykırım" olarak tanımlanırken, bölgedeki hak ihlallerine geniş yer ayrıldı.

Pekin yönetiminin Hong Kong ve Tayvan'da da çok sayıda hak ihlali yaptığı yönündeki iddialar da Çin bölümüne girdi.