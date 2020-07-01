ABD'den 'Ayasofya' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'ye Ayasofya'nın müze olarak kalması çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Ayasofya'yı camiye dönüştürme planlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye'ye Ayasofya'nın müze olarak kalması çağrısında bulunan Pompeo, "Türkiye Hükümetini, Türkiye Cumhuriyeti'ne katkıda bulunan farklı inanç ve tarihe saygı göstermeye ve bunu herkes için erişilebilir kılmaya çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, "ABD Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesini, olağanüstü bir yapının geçmiş mirasının hafifletilmesi olarak görüyor. Dini ve kültürel alanların korunması da dahil olmak üzere, çeşitli konularda Türkiye hükümeti ile birlikte çalışmaya devam etmek istiyoruz" denildi.