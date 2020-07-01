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1 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

ABD'den 'Ayasofya' açıklaması

01 Temmuz 2020, Çarşamba 18:37
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'ye Ayasofya'nın müze olarak kalması çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Ayasofya'yı camiye dönüştürme planlarına ilişkin açıklamada bulundu. 

Türkiye'ye Ayasofya'nın müze olarak kalması çağrısında bulunan Pompeo, "Türkiye Hükümetini, Türkiye Cumhuriyeti'ne katkıda bulunan farklı inanç ve tarihe saygı göstermeye ve bunu herkes için erişilebilir kılmaya çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı. 

Açıklamada ayrıca, "ABD Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesini, olağanüstü bir yapının geçmiş mirasının hafifletilmesi olarak görüyor. Dini ve kültürel alanların korunması da dahil olmak üzere, çeşitli konularda Türkiye hükümeti ile birlikte çalışmaya devam etmek istiyoruz" denildi.

Etiketler: ABD, Ayasofya, açıklama
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  • Hüseyin İlhan

    1.7.2020 20:18:25

    DİNİN Hizmetinde olması gereken yapıların müze olarak kullanılması hem dinlere hemde insanlığa verien en büyük ceza ve yapılan haksızlıktır.Ekselansları ya bu bilgiye sahip değil ya da tarafgirlik nedeniyle yanlış söylüyor.

Risale-i Nur Külliyatı

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