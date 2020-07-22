ABD'den Türkiye'ye S-400 yaptırımı

ABD'de Temsilciler Meclisi, Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemi alımından dolayı yaptırım teklifinde bulunan tasarıyı kabul etti.
Tasarı, ikisi Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi tarafından sunulmuştu.
295'e 125 oyla kabul edilen tasarıda S-400 tesliminin mevcut ABD yasalarına göre yaptırım gerektiren “önemli bir anlaşma” olarak kabul edilmesi öneriliyor.
Tasarıda ABD Başkanı Donald Trump'a S-400'lerin alınmasından dolayı Türkiye'ye kısaca "CAATSA" olarak bilinen "Amerika'nın hasımlarıyla yaptırım yoluyla mücadele" yasası'nın uygulanması çağrısı yapılıyor.
Tasarının yasalaşması için Senato’dan geçip Trump tarafından imzalanması gerekiyor.
NTV