ABD'den Türkiye'ye S-400 yaptırımı

ABD'de Temsilciler Meclisi, Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemi alımından dolayı yaptırım teklifinde bulunan tasarıyı kabul etti.

Tasarı, ikisi Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi tarafından sunulmuştu. 295'e 125 oyla kabul edilen tasarıda S-400 tesliminin mevcut ABD yasalarına göre yaptırım gerektiren “önemli bir anlaşma” olarak kabul edilmesi öneriliyor. Tasarıda ABD Başkanı Donald Trump'a S-400'lerin alınmasından dolayı Türkiye'ye kısaca "CAATSA" olarak bilinen "Amerika'nın hasımlarıyla yaptırım yoluyla mücadele" yasası'nın uygulanması çağrısı yapılıyor. Tasarının yasalaşması için Senato’dan geçip Trump tarafından imzalanması gerekiyor. NTV

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