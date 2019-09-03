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3 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

ABD, İran Uzay Ajansı'na yaptırım uygulayacak

03 Eylül 2019, Salı 23:23
ABD Hazine Bakanlığı, İran Uzay Ajansı, Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü ve Uzay Araştırmaları Merkezi’ne karşı yaptırım kararı alındığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun yazılı açıklamasında da İran Uzay Ajansı ve ajansa bağlı iki araştırma kurumunun, kitle imha silahlarının yayılması anlamında “hassas faaliyet” içerisinde yer aldıkları gerekçesiyle ‘kara listeye’ alındığı ifade edildi.

İran’ın, balistik füze geliştirme programlarını gizlemek için uzay programını kullanmasına izin vermeyeceklerini belirten Pompeo, “İran’ın 29 Ağustos’ta uzaya roket fırlatma çabası tehdidin güncelliğini sergiliyor” diye yazdı.

Yaptırım kararının, İran uzay programıyla işbirliğinin Tahran’ın nükleer silah sistemini geliştirme yeteneğini artırabileceği yönünde tüm uluslararası bilim topluluğuna uyarı olduğu kaydedilen açıklamada, “ABD ilk kezdir İran’ın balistik füze geliştirme programının ilerlemesine yardımcı olan bir sivil uzay ajansına karşı yaptırım kararı alıyor” dendi.

Yaptırım, bu kurumların ABD’deki varlıklarının dondurulmasını ve ABD vatandaşları ile şirketlerinin bu kurumlarla iş yapmasını öngörüyor.

Etiketler: ABD, İran Uzay Ajansı, yaptırım
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