ABD ve Rusya’ye niye tepki yok?

Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği kapsamında kullandığı sert söylemlerini eleştiren eski NATO Temsilcisi Fatih Ceylan, “YPG’ye sadece İsveç mi destek veriyor; ABD ve Rusya’ya neden benzer tepki gösterilmedi” dedi.

NATO üyeliği için ‘görüş birliği’ ilkesinin geçerli olduğunu dile getiren Ceylan, “Görüş birliğine katılmadığınız zaman o kararı kabul edemezler. Danışmalar sonucu ortaya çıkan orak paydalar üzerinden karar alınır. Dolayısıyla Türkiye itiraz ederse İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği suya düşer bu açık ve net bir gerçektir” dedi. Ceylan, Türkiye’nin terörist olarak gördüğü YPG konusundaki hassasiyetinin önceden oturulup konuşulması gerektiğini ifade ederek, “Keşke başta konuşulsaydı” dedi.

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