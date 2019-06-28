Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam TBMM’de yaptığı basın toplantısında ‘Adalet Yürüyüşü’nün ikinci yılını doldurduğunu hatırlatarak adalet arayışının sürdüğünü belirtti.

İslam, “İki yıl önce Türkiye’de bir ilk gerçekleşti ve CHP lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, toplumun farklı kesimlerden insanların katılımıyla Ankara’dan İstanbul’a “Adalet Yürüyüşü” gerçekleştirdi. Bu yürüyüş hukuk ve adaletin lağvedildiği koşullarda gerçekleşti. İkinci yıldönümünde adalet arayışımız sürüyor. Bildiri imzaladığı için işinden atılan ve hapse gönderilen akademisyenler, iktidarın hoşuna gitmeyen yorumları nedeniyle cezaevlerinde tutulan gazeteciler, tamamen soyut bir örgüte iltisak suçlamasıyla çocuklarıyla birlikte hapse atılan kadınlar, öğretmenler, sıradan insanlar… Tam hukuksuzluk hallerinin ardı arkası kesilmiyor. Adalet yürüyüşünü gerektiren şartların bir ayağında iktidar duruyorsa da, diğer ayağında onun medyası ve trol fabrikası var. Adalet Yürüyüşü’nün devamı ve sonucu sorulurdu. 23 Haziran’da tekrarlanan İBB Seçimi bunun cevaplarından biridir. Haber Merkezi

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