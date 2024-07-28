Adalet Bakanı hak arayışına engel olmamalı

Cezaevinde tutuklu bulunan Osman Kavala ile görüşme talebini bir hafta önce Adalet Bakanlığına ileten AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, kendisine halen cevap verilmemesini ve Bakan’ın davanın içeriğiyle ilgili açıklamalarını eleştirdi.

Aralarında Osman Kavala’nın da olduğu Gezi Parkı Davası hükümlülerini cezaevinde ziyaret etmek istediğini ifade eden ve bunun için geçen hafta Adalet Bakanlığı’na Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Başkanı sıfatıyla başvuran AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, bugüne dek kendisine Bakanlık’tan herhangi bir yanıt gelmemesini X hesabından paylaştığı bir mesajla eleştirdi. Türkeş, “Her gün onlarca tutuklunun ziyaret edilmesi hususunda Bakanlığa müracaatlar yapılıp bunlar gün içerisinde sonuçlandırılır iken, yukarıda bahse konu talebimiz karşılığında Sayın Adalet Bakanımızın davanın içeriği ile alakalı açıklamaları şık ve yerinde olmamıştır. Adalet Bakanı hak arayışlarına engel olmamalıdır” ifadelerini kullandığı “Zorunlu bir açıklama” başlıklı mesajının devamında, “Adalet Bakanımız kamuoyunda makes bulmuş bu gelişmeyi, başvuruyu tarafsız bir şekilde yönetmesi gerekirken tam tersine dosyayı sümen altı etmeye yönelik açıklama, değerlendirme yapma cihetine gitmiştir. Kanaatimce bu, doğru bir yaklaşım değildir” dedi.



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