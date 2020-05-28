TÜRKİYE’NİN BİRİNCİ MESELESİ ADALET VE ÖZGÜRLÜK. DÜŞÜNCE SUÇLULARI NİYE HÂLÂ İÇERİDE? ORGANİZE ÇETELERİN ÇIKTIĞI, AMA DÜŞÜNCELERİNİ İFADE ETTİKLERİ İÇİN TUTUKLANAN GAZETECİLERİN HAPİSTE OLDUĞU BİR TABLO KABUL EDİLEMEZ.

CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU:

“Gazetecİ halk adına sorar ve halk için yazar. Bu ülkede namuslu, kalemini satmayan binlerce gazeteci var. Bir kısmı hapiste. STK başkanları içeride. Darbeciyi bırakıyorsun, avukatları, gazetecileri hapse atıyorsun. Neden? Düşünceleri farklı diye. Bunlar yanlış şeyler. Toplumun barışması lâzım. Hepimiz bu toprakların insanıyız.”

GP LİDERİ AHMET DAVUTOĞLU

“Özgürlükler konusunda ülke nefes alamıyor. Adalette sıkıntılar var. Suçlulardan biri bir kanal bulduğunda çok rahatlıkla çıkabiliyor, fakat kanal bulamayanlar çok daha hafif suçtan mahkûm olmaya devam ediyor. Organize çetelerin çıktığı, ama fikrini beyan eden gazetecilerin içeride kaldığı bir durum var. Bunu kabul edebilir miyim?”

DEVA PARTİSİ LİDERİ ALİ BABACAN:

“Ülkenin en önemli sorunlarından biri özgürlük. Gazeteciler, köşe yazarları, 'Arkadaşlar, bundan sonra özgürsünüz, evrensel hukuk kuralları içinde istediğinizi yazın, çizin' diyeceğiz. 'Artık size karışmayacağız.' Bu kadar basit. Sadece düşünce suçu sebebiyle hapiste kim varsa hemen onların çıkması. Birinci madde bu.”

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Adalet ve özgürlük için ortak çağrı

Ana muhalefet lideri ve yeni kurulan partilerin liderleri, ülkede adalet ve hürriyetler konusunda yaşanan sorunları hatırlatarak çağrıda bulundu.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, seçimi kazanırsa yapacakları ilk işin cezaevindeki düşünce suçlularınım serbest bırakılması olduğunu açıkladı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalına konuk olan Babacan, “Bu akşam seçim oldu siz kazandınız, ne yapardınız” sorusuna cevap verdi. Babacan, ülkenin en önemli sorunlarından birinin özgürlük olduğuna dikkat çekerek, gazetecilerin özgür olmadığını vurguladı. Babacan, şöyle konuştu: “Ülkenin en önemli sorunlarından biri özgürlük. Bunu oluşturmak da siyasi irade meselesi. Bir parmak şıklatmadır, o kadar. Ve basın... Gazetecilerimiz, köşe yazarlarımız, ‘Arkadaşlar bundan sonra özgürsünüz, evrensel hukuk kuralları içinde istediğinizi yazın, çizin’ diyeceğiz. ‘Biz artık size karışmayacağız’, bu kadar basit. Hemen, sadece düşünce suçu sebebiyle hapiste kim var kim yoksa hemen onların çıkması... Meclis’in birinci günü birinci madde budur. Düşünce suçlularının özgür bırakılması... Bunu görsünler ki başkaları özgür düşünmeye başlasın.”

Çeteler serbest, gazeteciler tutuklu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Halk TV’ye neden partiyi kurduğuna dair açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu sebepleri şu şekilde sıraladı: “1. Özgürlükler konusunda ülkenin nefes alamadığını gördüm. 2. Adalet bağlamında sıkıntılar var. Aynı suçu işleyen suçludan biri -FETÖ dâvâsı olur, başka dâvâlar olur- bir kanal bulduğunda çok rahatlıkla çıkabiliyor fakat kanal bulamayanlar çok daha hafif suçtan mahkûm olmaya devam ediyor. İnfaz yasasında da olduğu gibi. Organize çetelerin çıktığını, ama fikrini beyan ettiği için tutuklanan gazetecilerin içeride kaldığı bir durum var. Ben bir akademisyen olarak kendim de köşe yazarlığı yaptım. Bunu kabul edebilir miyim? 3. Yoksulluk arttı. Ben Başbakanlığı bıraktığımda üretici enflasyonu yüzde 3,2 tüketici 5,5-6’ydı. Ortalama enflasyon 7 civarındaydı. Şimdi nerelerde? Yüzde 12,7, ama dünyada enflasyon dibe vurmuş hâlde.”

Farklı düşünceye tahammül yok

Babacanın düşünce suçlarını serbest bırakma cevabını yorumlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Doğru, demokrasi budur zaten. Benim düşünceme siyasi iktidar tahammül edemiyorsa kendisi kaybediyor demektir. Çünkü gazeteci halk adına sorar. İktidardan beslenmiyorsa yazıyı halk için yazar. Bu ülkede namuslu, kalemini satmayan binlerce gazeteci var. Bir kısmı hapiste. Sivil toplum örgütleri başkanları içeride. Osman Kavala mesela. Bir davadan beraat ediyor AİHM kararıyla, aynı dosyadan bir kılıf uydurup mahkum ediyorlar. Aynı şey Selahattin Demirtaş için de geçerli. Bakın bunlar yanlış şeyler. Toplumun barışması lazım. Hepimiz bu toprakların insanıyız. Bayrağımız bir, vatanımız bir, güneşimiz bir. Her şeyimiz bir niye kavga ediyoruz? Niye ayrıştırıyorsun? Niye toplumu kutuplaştırıyorsun? Niye kavgadan medet umuyorsun?” dedi.

Askeri lise öğrencisinden ne istiyorsun?

15 Temmuz’dan sonra tutuklanan Askeri Lise öğrencilerinin de serbest bırakılması gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, “Darbeciyi serbest bırakıyorsun da askeri öğrenciden ne istiyorsun? İdamını istiyorlar. İnsaf ya. Askerlikte askeri öğrenciye komutan talimat verir dışarı çıkın diye, askerler kendiliğinden çıkmaz. Emir komuta zinciri vardır. Adil Öksüz’ü serbest bırakacaksın, serbest bırakmak için her türlü dümeni çevireceksin askeri öğrenciyi yakalayıp hapse atacaksın, avukatları, gazetecileri hapse atacaksın. Neden? Düşünceleri farklı diye” ifadelerini kullandı.

İstanbul – Yeni Asya