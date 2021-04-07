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8 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

‘Adalete güvenimizi yitirdik’

07 Nisan 2021, Çarşamba 19:00
Manisa’nın Soma ilçesinde 301 kişinin vefat ettiği maden faciasında Yargıtay 12. Dairesi, üyelerin değişmesi ile 1 yıl önce verdiği kararı bozdu ve tutuklu sanıkların yeniden yargılanmasını istedi.

Karar sonrası tahliye olan 4 sanık 13 Nisan’da hâkim karşısına çıkacak. Faciada oğlu Uğur Çolak’ı kaybeden Soma 301 Madenciler Derneği Başkanı İsmail Çolak, yeniden yapılacak yargılama hakkında konuştu.

T24’deki habere göre Baba Çolak, “Yargıtay 12. Dairesi’nin verdiği karardan sonra adalet bekleme umudumuz bitti. Üstelik, daha önce aynı kararı veren Mahkeme Başkanı Salih Pehlivan’ın karar vereceğini öğrendik. Bunlar, patron ve ölümlerden sorumlu olanları serbest bırakmak için hâkim ve mahkeme değiştirdiler. Şimdi, ağzımıza bal sürmek için ‘bakın yeniden yargılıyoruz’ diyecekler. Biz artık adalete güvenimizi yitirdik. Çocuklarımız ile birlikte adalet 7 yıl önce toprak altında kaldı. Sadece göstermelik ve formalite yargılama yapacaklar. 301 kişinin ölümünden sorumlu bir kişi tutuklu değil ama onların hakkını savunan avukat tutuklu diyerek bu adalete nasıl güvenelim” dedi.

Ne olmuştu?

Manisa’da, Soma Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi tarafından işletilen Eynez Maden Ocağı’nda 14 Mayıs 2014’te meydana gelen maden faciasında 301 işçi can vermişti. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar 2018 yılında açıklandı ve basit taksir suçundan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’a 15 yıl; bilinçli taksirden de Genel Müdür Ramazan Doğru’ya 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik’e 18 yıl 9 ay, Yardımcısı İsmail Adalı’ya 22 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay 12. Dairesi, Soma Kömür İşletmeleri sahibi Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru, Müdür Yardımcısı İsmail Adalı ve İşletme Müdürü Akın Çelik hakkında ilk verdiği kararda, 301 kez olası kastla öldürme ve 162 kez olası kastla yaralama suçlarından ceza verilmesini istemişti. Dairenin 3 üyesinin değişmesinin ardından söz konusu sanıklar hakkında ilk karardan geri dönülerek, bu sanıkların bilinçli taksirle ölüme neden olma ve yaralamaya neden olma suçlarından ceza verilmesine hükmedildi. Yargıtay’ın kararının ardından sanıklar şubat ayında tahliye edildi. 

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