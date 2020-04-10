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10 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

Adaletsizliği derinleştirmeyin

10 Nisan 2020, Cuma
TBMM Genel Kurulunda, AKP ve MHP gruplarının ortak hazırladığı, muhalefetin şerhler koyduğu ve tepki gösterdiği noktaların olduğu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Kurulda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, düzenlemenin, infaz değil, af kanunu anlamına geldiğini söyledi. Emre, bir ülkede işsizlik, ekonomik dengesizlik varsa, çoğunluk yoksulluk sınırının altında yaşıyorsa sosyal patlamalar yaşanacağını, suç oranının artacağını iddia ederek, “Böyle düzenlemelerle, bu işin önüne geçemezsiniz.” dedi. İnfazda adaleti savunduklarını, mahkûm olan bütün vatandaşların devlete emanet olduğunu belirten Emre, “Cezaevlerindeki bir salgından, kaybedilecek hayatlardan devlet sorumlu olur. Siyasî bir bakış açısıyla bakamayız. Yaşam hakkını savunmak zorundayız. Yapacağımız düzenleme, en azından objektif kriterlere uysun. Yasanın etrafından dolanarak Türkiye’deki adaletsizliği daha fazla derinleştirecek, vicdanları kanatacak bir düzenleme yapmayın.” diye konuştu.

AA

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