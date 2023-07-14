"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Adil bir affa ihtiyaç var

14 Temmuz 2023, Cuma 00:39
Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay “Ülkede daha kapsamlı, insaflı ve adil bir düzenlemeye, kapsamlı ve iyi düşünülmüş bir ‘af yasası’na ihtiyaç var” dedi.

Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay son günlerde tartışılan genel af ile ilgili Yeni Asya’ya değerlendirmelerde bulundu.

Günay, tartışılan genel af meselesi ile ilgili “Türkiye’de ceza ve tutukevleri, kapasitesinin üstünde dolu. Tutuklu ve hükümlü sayısı 300 bini aşkın.  Nüfusu bize yakın bazı Avrupa ülkelerinde, örneğin Almanya, İngiltere yahut Fransa’da bu sayı 100 binin çok altında. Ceza ve tutukevlerinin şartlarını insani olmaktan çıkaran bu yoğunluğu azaltmak için zaman zaman bazı düzenlemeler yapılıyor. Bu düzenlemeler adil ve hakkaniyetli olmaktan uzak. Yakın geçmişte yapılan bazı infaz düzenlemelerinden ağır suçlular ve adi suçlar yararlanırken, asıl yararlanması gerekenler, fikirleri ve siyasi duruşları nedeniyle içerde olanlar yararlanamadı. Şu anda da cezaevlerinde ağır hastalar ve küçük çocuklar var ve onların koşullarının iyileştirilmesine önem ve öncelik verilmiyor. Oysa Anayasa ve evrensel hukuk kuralları özellikle çocukların iyi şartlarda yetişmediği için devleti yükümlü sayıyor” dedi.

Daha kapsamlı olmalı

Günay, “Önceki dönemlere covid salgını nedeniyle 100 bin civarında hükümlünün izinli olarak dışarı çıkması sağlandı. Yeni Adalet Bakanı sayın Tunç’un açıkladığı gibi, TBMM’de yapılan düzenlemeyle bunlardan, kalan cezaları 5 yılın altında olanlar ‘denetimli serbestlikten’ yararlanacak ve belli koşullara uymaları halinde geri dönmeyecekler. Yine bu düzenlemeyle açık cezaevlerine çıkma şartları kolaylaştırılıyor. Bu yeni yasa cezaevlerinin yoğunluğunu azaltmaya çalışıyor; ancak yine birçok adi suç hükümlüsü yasadan yararlanırken, siyasi hükümlüler ve yargılaması yıllardır süren siyasi tutuklular içerde kalacak gibi görünüyor. Oysa ülkede daha kapsamlı, insaflı ve adil bir düzenlemeye, kapsamlı ve iyi düşünülmüş bir ‘af yasası’na ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Cezai sorunlara yol açabilir

Affın, hukukta çok özenle ve ender kullanılması gereken bir kurum olduğuna dikkat çeken Günay, genel affın kapsamı ve sınırları hakkında şunları kaydetti: “Suçun mağduru bir insansa, insanın canı, bedeni ve namusuysa, prensip olarak devletin suçluyu affetmek yetkisi yoktur. Affettiği takdirde suçun mağduru yeniden mağdur olacak, bu durum insani, vicdani, ahlaki, hatta yeniden cezai sorunların doğmasına yol açabilecektir. Ancak, suç bir insana karşı değil de, devlete karşı işlenmişse, şiddet kullanılmamış ve kişilere zarar verilmemiş olması kaydıyla devlet onu affedebilir. Bu açıdan Meclisin, bazı cezaları tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırması anlamında bir ‘genel af yasası’ yapması, ancak bu genel affın, öldürme kastıyla işlenen suçları, kadınlara ve çocuklara karşı işlenen cinsel içerikli suçları, uyuşturucu ticareti, gasp ve nitelikli dolandırıcılık gibi bazı suçları kapsam dışı bırakması açısından ‘kısmi’ olması gerektiğini düşünüyorum.”

Anayasa ve hukuk kurallarının doğal gereği

Günay şöyle konuştu: “Bu konuda bazı yurttaşlarımız haklı olarak suç işlemediklerini, af değil, adalet istediklerini söyleyeceklerdir ki, bu talep gerçekten çok haklıdır. Çünkü ülkemizde son 5-6 yılda on binlerce insan suç olmayan, ancak siyasetin suç saydığı gerekçelerle hüküm giydi ve cezaevlerini dolduruyor. Ancak bu haksız ve siyasi baskıyla verilmiş cezaların yargı yollarıyla düzeltilmesi neredeyse imkansız hale gelmiştir. O nedenle ‘af’ hiç olmazsa mağduriyetleri kısmen de olsa düzeltme vesilesi olabilir. Öte yandan, haklarında cezai bir hüküm, hatta işlem bulunmayan KHK’lıların işlerinde dönmesi için bir ‘af’ yasasına ihtiyaç da yoktur. Bu kişilerin idari bir kararla işlerine dönmesi, bu yapılmadığı takdirde bütün haklarının tazmin edilmesi anayasa ve hukuk kurallarının doğal gereğidir. Umarım cumhuriyetin 100. yılında Türkiye, baştan beri aradığı en büyük ihtiyacına, adalete kavuşur. 100 yıldır, bir çok konuda sil baştan yapmamızın ve işlerin bir türlü yolunda gitmemesinin birinci sebebi adalet yokluğudur çünkü.”

SÜMEYYE IŞIKÇI - İSTANBUL

 

***

Genel af gündemde

Cumhuriyetin 100’ncü yılında çıkarılacağı iddia edilen genel afla ilgili tartışmalar devam ediyor. Kulislerde AKP ve MHP ittifakının yerel seçimler öncesi genel af teklifi hazırlığında olduğu konuşuluyor. Eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan, 29 Ekim’de genel bir af ilan edileceğini, bunu kendisine AKP’deki üst düzey bir yönetici ve af çalışmasının içinde olan arkadaşının anlattığını söyledi. Gazeteci Caner Taşpınar, AKP’li Galip Ensarioğlu’nun bir af çalışmasının gündemde olduğunu ve bu affın yakın bir tarihte olacağını söylediğini aktardı. Daha önce affa ilişkin konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cezaevlerinde bulunan kalabalığın azaltılması, toplumun rahatlaması ve huzura kavuşması için çalışma yapılması gerektiğini kaydetmişti. Muhalefet partileri, eski siyasetçiler ve hukukçular da genel affa olumlu bakıyor.

Okunma Sayısı: 23713
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Mendife

    15.7.2023 00:20:21

    Lütfen genel af çıksın artik

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

İsrail'de yüz binlerce kişi yeniden sokaklarda

Sudan'ı daha da zor günler bekliyor

Gazeteciler baskı altında

İslam İşbirliği Teşkilatı: Tarihi çağrı

Aşırı sıcaklarda sağlığınıza dikkat edin

İfade özgürlüğü değil nefret suçu

Pakistan'da son 6 günde tahliye edilenlerin sayısı 14 bin oldu

İsrail ablukası altındaki Gazze'de "yeşil alanlar" yok olma tehlikesiyle karşı karşıya!

İkinci el araçlarda yeni dönem başladı

Çiğ sütte zam oyunu

Altın fiyatları artmaya devam edecek

Sigortalı çiftçi sayısında büyük düşüş

Beyaz Saray'dan ''sıcak hava'' uyarısı

Depremzede su kuyruğunda

Güney Kore'deki sellerde 21 kişi öldü

İstanbul'da günlük su kullanımında rekor

Netanyahu hastaneye kaldırıldı

Rusya’da cinsiyet değiştirme yasaklandı

Ek bütçeden sonra Meclis tatile girdi

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Çetin imtihanlarla sınanırken
Ömer Faruk ÖZAYDIN

15 Temmuz başarılı olmadı mı?
Ahmet BATTAL

Derenin ardında ne var?
Genel

İfade özgürlüğü değil nefret suçu
Faruk ÇAKIR

İki güzel haber
Mehmet KARA

Parlamentonun hukuku…
Genel

İslam İşbirliği Teşkilatı: Tarihi çağrı
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Risale-i Nur'dan

Çok masumların hukukunu zayi eden fitneler
Genel

İsrail'de yüz binlerce kişi yeniden sokaklarda

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.