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AFAD'dan videolu deprem uyarısı

29 Eylül 2019, Pazar 22:25
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri içeren video paylaştı.

'Ev, iş yeri ve araçlarda bu çanta bulundurulmalı'

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, depreme ilişkin alınması gereken önlemleri video ile anlattı.

AFAD tarafından yapılan, deprem öncesine yönelik uyarılar arasında şunlar yer alıyor:

"Hasarlı elektrik kablolarını ve gaz sızıntısı yapabilecek tesisat bağlantılarını onarın. Su ve gaz kaçaklarını önlemek için esnek tesisat malzemeleri kullandırın. Su ısıtıcınızı, buzdolabınızı, fırın ve gaz tertibatını uygun malzemelerle duvara veya yere sabitleyin. Ailenizle 'çök, kapan, tutun' hareketinin tatbikatını yapın. Zorunlu deprem sigortanızı yaptırın. Binanızın dayanıklılığını kontrol ettirin. Olası can ve mal kayıplarını önlemek için binanızın tasarımını değiştirmeyin. Afet çantanızı hazırlayın ve altı ayda bir güncelleyin."

Deprem sırasında yapılması gerekenler

Deprem sırasında yapılması gerekenlere ilişkin uyarı bölümünde ise "Cam, pencere ve aydınlatma tesisatı gibi üzerinize düşen eşyalardan uzak durun. 'Çök, kapan, tutun' yapın. Merdiven, asansör ya da çıkışlara doğru koşmayın. Sarsıntı sırasında binayı terk etmeye çalışmayın. Enerji hatlarından, diğer binalardan, direklerden, ağaçlardan ve duvar diplerinden uzaklaşın. Seyir halindeyseniz ve bulunduğunuz yer güvenliyse yolu kapatmadan sağa yanaşıp durun. Yangına sebep olacağı için çakmak kullanmayın. Elektrik kesintisi durumunda elektrik sigortasını açmayın. Yangına ya da patlamaya sebep olabileceği için elektrik düğmelerine dokunmayın. Asansörleri kesinlikle kullanmayın. Merdivenleri kesinlikle kullanmayın. Yerde olabilecek cam kırıklarına karşı çıplak ayakla dolaşmayın." denildi.

Deprem sonrasında yapılacaklar

AFAD'ın videosunda, "Çevreniz ve kendi emniyetinizden emin olduktan sonra binayı terk edin. Elektrik, gaz ve su vanalarını kapatın. Soba ve ısıtıcıları söndürün. Afet ve acil durum çantanızı alarak toplanma bölgesine gidin. Deprem sonrası yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı, engelli ve hamilelere destek olmaya çalışın." uyarısında bulunuldu.

AA

Etiketler: deprem, afad
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