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11 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Ahıska Türkleri unutulmadı

11 Aralık 2019, Çarşamba 00:50
Ahıska Türklerinin 14 Kasım 1944’te Sovyetler Birliği yönetimi tarafından yaşadıkları yerden sürülmesinin üzerinden 75 yıl geçti.

Sovyetler Birliği döneminde Stalin tarafından, bugün Gürcistan sınırları içinde kalan Ahıska bölgesindeki binlerce kişinin, tren vagonlarına doldurularak Orta Asya’ya sürülmesinin üzerinden 75 yıl geçti. Ahıska Türkleri, 14 Kasım 1944’te Sovyetler Birliği yönetimi tarafından yaşadıkları Ahıska, Aspinza, Ahılkelek ve Bogdanovka ilçeleri ile bunlara bağlı 220 köyden Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan gibi ülkelere sürgün edildi.

30 bin Ahıskalı zorunlu göç ettirildi

Binlerce kişi, tren vagonlarına doldurularak Orta Asya’ya sürüldü. Yaklaşık 17 bin kişinin açlık, soğuk ve hastalık sebebiyle öldüğü yolculuk sonunda Ahıska Türkleri, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’a yerleştirildi. Göçün ardından da açlık, salgın ve bulaşıcı hastalıklar sebebiyle 30 bin Ahıskalı daha zorunlu göç ettirildikleri yerlerde vefat etti. Sürgündeki Ahıska Türkleri 1944 ile 1956 arasında 12 yıl boyunca sıkıyönetim rejimi altında tutuldu ve sürgün edildikleri bölgeden dışarı çıkmaları yasaklandı. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra arşivlerde, sürgünün, Stalin’in Karadeniz kıyılarını Türklerden temizleme operasyonunun bir parçası olduğu ortaya çıktı. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Ahıskalı Türklerin Gürcistan’a geri dönüşü gündeme geldi. Bugün Ahıska Türkleri, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, ABD, Kazakistan, Kırgızistan, Ukrayna, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşıyor.

 

AA

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