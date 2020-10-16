Ahmed Feyzi Kul’u rahmetle yâd ediyoruz

40 senedir Kur’ân’a ve imana hizmet eden Ahmed Feyzi Kul, 16.10.1972 tarihinde Antalya’da tansiyon yükselmesi neticesi, Rahmet-i Rahmana kavuşmuştur.

1944 Denizli, 1948-49 Afyon Ağır Ceza Mahkemeleri’nde vatan ve miletin saadet ve selâmetine medar, birlik ve beraberlik ruhunu temin eden, İslâmı imanın bir naşiri olan Risale-i Nur ve muhterem müellifini müdafaalariyle, imanlı gönüllerde daima yad edilecek ölmez bir hatıra bırakmıştır. Kabristanı İzmir’deki Çamlık Mezarlığı’ndadır. Vefatının 48. yıl dönümünde rahmetle yâd ediyoruz. İstanbul – Yeni Asya

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