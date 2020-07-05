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5 TEMMUZ 2020 PAZAR - YIL: 51

Ahmet Taşgetiren: Ayasofya, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle açılabilir

05 Temmuz 2020, Pazar 10:34
Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Ayasofya'nın ibadete açılması tartışmalarına ilişkin, "Ayasofya ile ilgili denklem ortada. ABD’nin tavrı da dikkat çekici Rusya’nın tavrı da, tabii Patrik’in tavrı da. Cumhurbaşkanı da Ayasofya ile ilgili meseleyi daha önce 'Başka boyutları var' noktasından 'Egemenlik haklar' çerçevesine getiriyor. Buradan bakıldığında 15 Temmuz veya benzer bir tarihte, yargı kararı veya Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Ayasofya’nın açılacağı sonucu çıkıyor." düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren, "Bu tabii ki Türkiye için önemli, stratejik bir karar.  Böyle bir sonuç olacaksa bunun önemli bir değerlendirmenin sonucu olduğu kanaatine varılabilir." görüşünü savundu. 

Taşgetiren, "Independent Türkçe’de Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı, emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekinel imzalı bir yazı yayınlandı. Yazının başlığı şöyle idi: 'Aşırı taahhüde girmiş bir Türkiye mi?' Pekinel yazıda, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada 'stratejik oyunculuk' yapabileceğinden, bunu 'sınırlı ölçüde' yaptığından hareketle bunun gerekliliğini ama aynı zamanda risklerini değerlendiriyor. Bunu yapmanın 'beka sorunu' ile bağlantılı olduğunu ifade eden Pekinel, bunun için 'öncelikle kendi imkân ve kabiliyetlerimizin, sahip olduğumuz milli güç unsurlarının gerçekçi olarak analiz edilmesi'nin altını çiziyor. Pekinel yazıyı şöyle bitiriyor: 'Ancak bunun için yeterli bir stratejik istihbarat, mevcut milli güç unsurlarıyla ‘Ne yapabiliriz, bunları nasıl geliştirebiliriz, başka bir ülkenin ya da bir ittifakın uydusu, bekçisi olmadan kendi çıkarlarımızı nasıl korur ve ileriye götürebiliriz’ vb. konularda bilime dayalı çalışmalar yapmak zorundayız. Bunları yapmazsak bırakın gelişmeyi, bekamızı bile muhafaza edemeyiz.” Acaba Ayasofya kararı böyle bir stratejik değerlendirmenin içinden mi süzülüp çıkacak?" ifadesini kullandı. 

Etiketler: Ahmet Taşgetiren, Ayasofya, Cumhurbaşkanı
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