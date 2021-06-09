AİHM’den Bulaç’a tazminat kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), kapatılan Zaman Gazetesi yazarı Ali Bulaç’ın dâvâsında hak ihlâli olduğuna hükmetti.

Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ‘Özgürlük ve Güvenlik Hakkı’ başlıklı beşinci maddesinin birinci fıkrasının ve ‘İfade Özgürlüğü’ başlıklı 10’uncu maddesinin ihlâl edildiğine karar verdi. AİHM ayrıca, Türkiye’nin Bulaç’a 12 bin 240 euro manevî tazminat ödemesine hükmetti. Euronews Türkçe’nin haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Ali Bulaç, 31 Temmuz 2016’da tutuklandı; ardından 11 Mayıs 2018’de tahliye oldu.

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