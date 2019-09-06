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Akar: Suriye'de ortak kara devriyesi 8 Eylül'de başlayacak

06 Eylül 2019, Cuma 16:43
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(Güvenli bölge) Müşterek kara devriyesinin 8 Eylül’de başlamasını planladık." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Güvenli Bölge çalışmalarında hiçbir gecikmeye tahammüllerinin olmadığını belirterek, "Müşterek kara devriyesinin 8 Eylül'de başlamasını planladık." dedi. 

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldiği 2. Ordu Komutanlığında onur kıtasını selamladı, görev teslimi gerçekleştirdi, inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Suriye sınırı güvenliğinden sorumlu birlik komutanları ile karargahta yapılan iki saati aşkın toplantıda bir araya gelen Akar, faaliyetlere ilişkin detaylı brifing aldı, talimatlar verdi. Personele hitabında ise terörle mücadele ve diğer güvenlik konularının yanı sıra Güvenli Bölge çalışmalarına da değinen Akar, 2. Ordu Komutanlığının üstlendiği önemli görevlere dikkati çekti. 

Türkiye'nin güneyinde bir terör koridorunun oluşturulmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Akar, "Bunun için ne yapılması gerekiyorsa 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde yerine getireceğiz." diye konuştu. Güvenli Bölge çalışmalarına da değinen Akar, şunları söyledi:

"Başlangıçtaki görüşmelere 'Oraya hiçbir şekilde Türk askeri giremez' diye başladılar. Temaslar bir ay, iki ay devam etti. En son ağustostaki görüşmelerde belli bir program dahilinde, belli bir takvim üzerinde genel bir mutabakat oluştu. Biz Münbiç'i de Rakka'yı da unutmadık, verilen sözlerin tutulmadığını da unutmadık. Bunlar olmadığı için biz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatlarını tek başımıza yaptık. Bu konudaki kararlılığımız gayet açık."

Müşterek kara devriyesi 

Yapılan takvim kapsamında Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nin Akçakale'de faaliyete geçtiğini hatırlatan Akar, şöyle konuştu: 

"Orada bir Türk general ve bir ABD'li general ile onlara bağlı subaylar çalışmalara başladı. Önce İHA sonra helikopter uçtu. Üçüncü müşterek helikopter uçuşunu gerçekleştirdik. Helikopter uçuşlarını tahkimatın tahribi dahil arazide yapılan, yapıldığı iddia edilen her şeyi bizzat görmek için bir imkan ve fırsat olarak değerlendiriyoruz. Müşterek kara devriyesinin de 8 Eylül'de başlamasını planladık. Buraya ilişkin bir genel mutabakat var. Bu çerçevede belirlenmiş faaliyetlerin belli bir sıra ve tempoda yapılmasını bekliyoruz, bu konuda ilerlemeyi arzu ediyoruz."

Terör örgütü YPG'nin PKK'dan farkı olmadığını ifade eden Akar, "YPG'nin PKK'dan farklı olduğunu söylemek en azından bizim aklımıza hakarettir. İstihbarat raporları ve açık bilgiler bunu net olarak gösteriyor. Oradaki teröristlerin YPG'nin, tamamen PKK'nın aynısı olduğunu kanıtlıyor." dedi. 

Etiketler: Suriye, ABD, güvenli bölge
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