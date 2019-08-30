Akar: YPG'nin bölgeden çekildiğine ilişkin bilgiler doğrulanmadı

Milli Savunma Bakanı Akar, "YPG'nin, teröristlerin çekildiğine, bir kısım mevzilerin tahrip edildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç. Tamamını bizzat görmek istiyoruz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak ile garnizonda görevli bazı generaller 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Devlet Mezarlığı’nı ziyaret etti.

Akar, Devlet Mezarlığı’nda milli mücadelede görev almış komutanların isimlerinin yazılı bulunduğu Anıtsal Duvar’a, üzerinde, "Milli Savunma Bakanlığı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı.

Saygı duruşunun ardından Devlet Mezarlığı Şeref Deferi'ni imzalayan Akar, deftere yazdığı satırları okudu. Akar, "Asil Türk milletinin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna büyük mücadeleler veren Kurtuluş Savaşımızın kahraman komutanları, aziz şehitlerimiz ve değerli devlet büyüklerimiz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri günü nedeniyle Genelkurmay Başkanımız ve Kuvvet Komutanlarımız ile birlikte huzurunuzda bulunmanın gurur ve onurunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, ziyaretin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. Akar, bir gazetecinin ABD ile yürütülen güvenli bölge çalışmalarında gelinen son duruma ilişkin sorusu üzerine şunları söyledi:

"Çeşitli seviyelerde görüşmeler oldu. Bu görüşmelerde birçok konuyu ele alma fırsatı bulduk. Bizim başlangıçtan itibaren ortaya koyduğumuz ilkeler var. Bunlardan birincisi ülkemizin güneyinde hiçbir şekilde bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğiz. Bununla ilgili yapılması gereken ne varsa, ne gerekiyorsa bunu sonuna kadar yapacağımızı açık ve seçik bir şekilde bütün muhataplarımıza, bütün çevreye bunu bildirdik. Toplantılar ve görüşmeler bu çerçevede başladı ve sürdürüldü. Bu doğrultuda alınması gereken tedbirler konuşuldu, görüşüldü, mutabakatlar sağlandı."

Akar, şöyle devam etti:

"Sahadaki arkadaşlarımız, Ankara’da karargahtaki arkadaşlarımız bunu yakından takip ediyor, bu takvimin aksaksız, eksiksiz uygulanmasına gayret gösteriyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız, gayretlerimiz ülkemize yönelik tehdit ve tehlikenin bir an önce ortadan kalkması ve Suriye’nin kuzeyinde herhangi bir terör koridorunun oluşma ihtimalinin bertaraf edilmesi için. Çalışmamız budur. Bu çerçevede belirlenen yol haritasıyla alakalı bu ana kadar harekat merkezi kuruldu, çalışmaya başladı. Bir Türk ve bir ABD’li general oradaki sevk ve idareyi sağlıyor, onların yanlarında karargah subayları, heyetler var. O heyetler vasıtasıyla planlama çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede İHA uçuşları başladı, helikopter uçuşları başladı, devam ediyor. ABD’liler tarafından bize bildirilen 'YPG’nin, teröristlerin oradan çekildiğine, bir kısım mevzilerin tahrip edildiğine' dair teyide muhtaç bilgiler var. Biz bunların tamamını bizzat görmek, gözümüzle teyit etmek istiyoruz. Bu konuda görüşmeler devam ediyor."

ABD ile ortak devriye uçuşu

Karadan ortak devriyelerin de bir an önce başlaması için çalışmaların devam ettiğini belirten Akar, şöyle konuştu:

"Bu konuda da görüşmelerimiz devam ediyor. Onların kendi personelini buraya getirmeleri, hazırlık yapmaları bir zaman almakla beraber hiçbir şekilde bir gecikmeye, zaman kaybına tahammülümüz olmadığını, bu konuda herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemek için yapılması gerekenlerin yerinde ve zamanında yapılmasını şiddetle takip ediyoruz. Münbiç'te, Rakka'da verilen sözler tutulmadı, bunları hiçbir zaman unutmadık ve bütün faaliyetleri bu bilgi ve bilinçle arkadaşlarımızla birlikte takip ediyoruz. Asil milletimize yönelik tehdit ve tehlikenin ortadan kalkması için yapılması gereken ne ise bunları bugüne kadar azim ve kararlılıkla yaptık, aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz."

Takvim kapsamında ABD'lilerle yapılan müşterek devriye uçuşu hatırlatılarak bunun devam edip etmediği sorusunun yöneltilmesi üzerine Akar, "Önce bir ABD helikopteri uçtu içinde Türk subayları, generali de vardı, dün de takriben 1,5-2 saat süreyle iki Türk iki ABD olmak üzere 4 helikopter havadan keşif ve gözetleme yaptılar, bunlar önümüzdeki günlerde devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.