AKP’de açık oy, gizli tasnif

AKP’nin 7. Olağan Kongresi’nde seçilen yeni MYK üyeleri ile birlikte Meclis Grup Yönetimi’nde de değişime gidildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre grup başkanvekilleri Özlem Zengin ve Mehmet Muş yerine Mustafa Elitaş ile Mahir Ünal görevlendirilmişti. Ancak yeni grup başkanvekillerinin tüzüğe göre Meclis’te milletvekilleri tarafından yapılan bir oylama ile seçilmesi gerekiyordu. Gazete Duvar’ın haberine göre, o seçim de kongreden bir hafta sonra geçen Çarşamba günü yapıldı. Sonucu belli olan o seçim için sandıklar kuruldu. Usûlî seçim için oy kullanan milletvekilleri, “Prosedürü yerine getirdik” derken “Büyük yarış var, ama kesin seçilecek görünüyorlar” esprileri yapanlar da oldu. Ancak bu duruma tepki gösteren milletvekilleri de vardı. Bir milletvekili de tepkisini, “Açık oy, gizli tasnif!” sözleriyle dile getirdi.