AKP’de erime sürüyor

Son dönemdeki tartışmaların AKP seçmeninde meydana getirdiği etkiye ve bu etkinin muhtemel sonuçlarına ilişkin konuşan KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, seçmen kitlelerinin siyasi partiler konusunda nasıl tercihlerde bulunduğunu ve yaptıkları araştırmaların sonuçlarını aktardı.

T24’üm haberine göre, 1 Kasım 2015 seçimlerinde 100 seçmenden 90’ının sandığa gittiğini, 90 kişiden de 45’nin AKP’ye oy verdiğini belirten Ağırdır araştırma sonuçlarını şöyle yorumladı:

“O 45 kişinin 36-37 kişisi AK Parti’nin çekirdek seçmeni, 8’i de sempatizan seçmeniydi. Bu 36-37 çekirdek seçmenin 22-23 aralığına kadar gerilemiş olduğu. Bütün bu hikâyenin içinde Peker videoları kendi başına, seçmende çekirge gibi bir sıçrama yaratmayabilir ama bir yandan da şunu bilmiyoruz, biz kaynamakta olan suyun şu an kaç derece olduğunu bilmiyoruz. Ama evet bir şey birikiyor, AK Parti her ay minik adımlar gibi görünen ama toplamda bir eksilme yaşıyor. Ama bu eksilmenin ne kadarı Peker videolarıdır, ne kadarı gerçek hayatın enflasyonu, sağlık riski gibi şeylerdir orası tartışma konusu.”