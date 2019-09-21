AKP’de istifalar mevcut yönetimlere sıçradı

Ahmet Davutoğlu ve birlikte hareket ettiği arkadaşlarının ardından çok sayıda eski milletvekili ve yöneticinin istifa ettiği AKP’de mevcut yöneticilerden de istifa haberleri gelmeye başladı.

AKP'li başkan görevi bıraktı Bu kapsamdaki ilk istifa haberi, Davutoğlu’nun da memleketi Konya’da oldu. Sözcü’nün haberine göre, AKP’nin Karatay ilçe Yöneticisi Yusuf Koyuncu istifa mesajında, “Ak Parti Karatay İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyeliği yaptığım partimden; kuruluş ilkelerinden uzaklaşması, Doğu Perinçek ve Osman Öcalan’la aynı çizgide buluşmasından duyduğum rahatsızlık ve icra makamındaki bakanımızın Diyarbakır HDP il binası önünde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve partimizi düşürdüğü aciz durumu aklım ve vicdanımın kabul etmemesi neticesiyle istifa ediyorum” dedi.

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