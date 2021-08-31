AKP’de itirafçılık başladı

AKP’nin kurucuları arasında yer alan eski Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak, 17-25 Aralık’ın ardından istifa etmek zorunda kalan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın “Soruşturma dosyasında benimle ilgili tüm bilgiler doğruydu” açıklamasını değerlendirdi.

Albayrak KRT’de katıldığı Aslı Kurtuluş Mutlu’nun programında AKP’de itirafçılık döneminin başladığını ileri sürdü. Gazete Duvar’ın haberine göre, AKP’de görev almış kişilerin yüzde 90’ının ileride itirafçı olacağını belirten Albayrak şöyle konuştu: “Çiçero’nun bir sözü vardır, ‘Ölmüşleri yaşatan, yaşayanların bellekleridir.’ Bir söz de ‘Sömürgecilerin ipiyle kuyuya inilmez.’ Şimdi gayrimeşrû işlerle uğraşanların, adaletsiz olanların, hukuk dışı olanların, böyle bir yönetimin ipiyle kuyuya gittin mi, netice bu… Ben de Erdoğan Bayraktar’ın 2013’teki o sözlerini -o zaman da benzer ifadeler kullanmıştı- dinlemiştim. Gerçekten üzüldüm. Nasıl bir devlet, hukuk yok, araştırma yok, soruşturma yok… Bırakın onu; bunu itiraf ettiği halde, buradan anladığım şu ki, ileride göreceğiz, bu partide görev alanların ve o yönetimde görev alanların yüzde 80’i hatta yüzde 90’ı ileride itirafçı olacak. Çünkü itirafçılık başladı. AK Parti güçle ayakta duruyordu.”

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