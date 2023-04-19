AKP’den önce Filistin’e daha çok destek verebiliyorduk

Büyükelçi (E) Ahmet Süha Umar,” (AKP iktidara gelmeden önce) Türkiye o tarihlerde Filistin’e, bugünkünden çok daha fazla destek olabiliyordu, çünkü İsrail’e de söz geçirebiliyordu” dedi.

Büyükelçi (E) Ahmet Süha Umar Yeni Asya’ya yaptığı değerlendirmede “Türkiye’nin, Filistinlilerin haklarının teslim edileceği bir çözüme kavuşturulması için Filistin’e destek olması doğrudur. Ancak bunu yaparken desteğin niteliği ve yöntemi kadar ‘Hangi Filistin’e?’ sorusunun cevabı da doğru belirlenmelidir. Unutmayalım ki HAMAS, Yaser Arafat’ın başında olduğu Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) -Oslo görüşmelerinden sonra şimdi Filistin Ulusal Yönetimi (FUY)- bölmek ve zayıflatmak için İsrail’in desteği ile kurulmuş bir örgüttür” dedi.

Filistin’in de lehine

Türkiye ile İsrail arasındaki ticari ilişkiyi değerlendiren Umar şunları kaydetti: “AKP iktidara gelinceye kadar Türkiye’nin, din-mezhep esasına dayanmayan, uzun vadeli, iyi düşünülmüş ve dikkatle uygulanan, doğruluğu, yararı kanıtlanmış bir Ortadoğu politikası vardı. Bu politikanın temelini, Ortadoğu’nun ve Ortadoğu devletlerinin iç sorunlarına karışmadan, İsrail dâhil, bölge ülkelerinin tümü ile iyi ilişkiler sürdürmek; özellikle bölgedeki ekonomik çıkarlarımızı korumak oluşturuyordu. Bu politika Türkiye’ye ekonomik açıdan önemli kazançlar sağlıyor, ayrıca İsrail dâhil, bölge ülkeleri nezdindeki ağırlığını artırıyordu. Yine bu nedenledir ki Türkiye o tarihlerde Filistin’e, bugünkünden çok daha fazla destek olabiliyordu, çünkü İsrail’e de söz geçirebiliyordu. Bugün de, hele Doğu Akdeniz petrol ve gaz yatakları konusu da böylesine önem kazanmışken, Türkiye’nin Mısır gibi İsrail’le de ekonomik ilişkilerini geliştirmesi doğru bir politikadır. Tekrar ediyorum, bu politika, Filistin’in de lehinedir.”

Sorunun çözümsüz kalmasını istiyorlar

Dünya ülkelerinin, Filistin’de yaşanan hak ihlallerine sessiz kalmasını tek bir nedene bağlamanın yanıltıcı olduğunu dikkat çeken Umar, “Geçmişte yaşanan Yahudi soykırımının getirdiği suçluluk/borçluluk duygusu; dünyada kamuoyu oluşturulmasında belirleyici rol oynayan önemli ülkelerde yerleşik Yahudilerin, o devletlerin tutumlarında etkili olmaları; Ortadoğu’da yaygın biçimde uygulanan emperyalist politikalar; Ortadoğu petrolüne hâkim olma isteği ve hırsı; Arap ülkelerinin bir türlü beklenen sonucu vermeyen devlet olma çabaları; Filistin sorununun çözülmesini değil, çoğu kez çözümsüz kalmasını istemeleri; kendi aralarındaki bitmeyen çekişmeleri. Bunların hepsi dünyanın bu tutumunda rol oynamaktadır. Arap ülkelerinin ancak kendi çıkarlarına uyduğu kadar destek verdikleri Filistin’e, diğer dünya ülkelerinin daha fazla sahip çıkmalarını ve desteklemelerini beklemek gerçekçi değildir” dedi.

SÜMEYYE IŞIKÇI - İSTANBUL