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18 KASIM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

AKP Grup Başkanı belli oldu

17 Kasım 2021, Çarşamba 17:00
AKP’nin TBMM Grubu Başkanı, 241 oyla İsmet Yılmaz oldu.

Naci Bostancı’nın AKP Grup Başkanlığı görevini bırakmasının ardından, AKP Grubu basına kapalı olarak toplandı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kapalı toplantıya katılmadı. Toplantıda, İsmet Yılmaz, 241 oyla TBMM Grup Başkanı oldu. AKP’nin TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un dışında 286 milletvekili bulunuyor. İsmet Yılmaz, grup başkanvekillerinin görevlerinin koordinasyonunu sağlayacak, çalışmalara başkanlık edecek ve Meclis çalışmaları konusunda planlama yapacak. Ankara - Anka

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