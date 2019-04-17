AKP İstanbul için YSK'ye olağanüstü itirazda bulundu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve seçimin yenilenmesi için YSK'ye olağanüstü itirazda bulundu.

Türkiye 31 Mart'ta yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti ancak İstanbul'daki seçim sonuçlarına yapılan itirazlar nedeniyle süreç halen sonuçlanamadı.

AK Parti, İstanbul genelinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi talepli olağanüstü itirazda bulundu.

AK Partinin bu başvurusunun ardından gözler Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) çevrildi.

YSK başvuruyu ne zaman ele alacak?

YSK'nin bu başvuruyu İstanbul il birleştirme tutanaklarının hazırlanması ve İstanbul sonuçlarının ortaya çıkmasının ardından ele alması bekleniyor. YSK, AK Parti'nin daha önce yaptığı Büyükçekmece'deki seçim sonuçlarına ilişkin itirazı da bu başvuruyla birlikte görüşecek.

Süreçte bitmesi beklenen Maltepe'deki yeniden sayımın dün gece sonuçlanmasının ardından gözler bu kez İstanbul İl Seçim Kuruluna çevrildi.

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un, "Seçimlerden sonra yapılacak işler" başlıklı 22. maddesi, "Büyükşehir belediye başkanı seçimlerine ilişkin ilçe birleştirme tutanakları ilçelerden il seçim kuruluna gönderilir. İl seçim kurulu tarafından bu tutanaklar birleştirilerek en çok oy alan aday, büyükşehir belediye başkanlığına seçilmiş olur." hükmünü içeriyor.

İstanbul il birleştirme tutanakları nasıl düzenlenecek?

Bu hükme göre, İstanbul İl Seçim Kurulunca, Maltepe'deki ilçe seçim birleştirme tutanaklarının imzalanıp sisteme girilmesinin ardından İstanbul geneli için il birleştirme tutanakları düzenlenecek.

Böylece en çok oy alan aday, büyükşehir belediye başkanlığına seçilmiş olacak. Ardından en çok oy alan adaya mazbatası verilecek.