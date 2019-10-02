AKP’nin KHK açmazı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) ilk gündemlerinden biri olması beklenen yargı paketinde “15 Temmuz sonrası işten atılan KHK’lılara af” konusunun yer almayacağı belirtildi.

KHK’lılar Ankara’da buluşuyor

Euronews’in haberine göre, AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Meclis’in açılış gününde, “Öyle bir şey olmaz” diyerek hükümetin politikasına açıklık getirdi. Bostancı, özel bir televizyonda gazetecinin “KHK’lılara af gelecek mi?” sorusuna şu şekilde cevap verdi: “Öyle bir şey olmaz. Bu işin propagandası ile hukuk temelindeki uygulaması, şüphesiz birbirinden farklı olacaktır. KHK’lılar diye bir grup yok. Çok farklı nitelikler taşıyan insanlar var. Kimisine ilişkin delil bulunamamış beraat etmiş ama devlet aklında bir şüphe kalmış, onunla çalışmak istemiyor meselâ. Kimisi için, hakikaten herhangi bir bir şey yok, tanıklar üzerinden suçlamalar olmuş... Bunları birbirinden ayırmak için mekanizmalar kurduk. Bunlar kolay işler değil. Terörle mücadele ediyorsun, ucu bucağı belli olmayan bir örgütle mücadele ediyorsun.” AKP hazırladığı yargı reformunu Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile paylaşmıştı.